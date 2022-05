Reportages découverte du 15 mai 2022 - Les rois des économies

Images : Antoine SchmidtEn France, huit foyers sur dix disent avoir du mal à boucler les fins de mois et c’est encore plus vrai depuis la crise sanitaire… Mais certains ne se laissent pas décourager pour autant. Ils usent d’astuces et d’ingéniosité pour mener à bien leurs projets, aussi fous soient-ils.