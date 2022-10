Reportages découverte du 15 octobre 2022 - Leurs jardins secrets

Un reportage de Laura Cabrelli et Alexandra ColineauImages : Romain Manon, Nicolas Cardart, Gaspard Charpentier, Florent Geniyes, Thomas Van Nedervelde, Julie Ledru et Julien NativelMontage : Christophe NowakProduction : Elephant AdventuresMaraîchers confirmés ou jardiniers du dimanche, 17 millions de Français plongent, dès qu’ils le peuvent, les mains dans la terre. Parmi eux, quelques amoureux du jardinage qui se lancent dans des projets fous. Nous les avons suivis pendant plus d’un an. Le résultat est… surprenant !