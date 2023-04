Reportages découverte du 16 avril 2023 - Histoires de bricoleurs : Galères et défis , épisode 3

Les Français ont le bricolage dans la peau, et plus encore depuis la crise sanitaire. En l'espace de quelques mois, la moitié de l'hexagone a repris sa caisse à outils pour le plaisir ou par souci d'économie. Alors que le marché du bricolage n'augmentait que d'1 ou 2 % par an ces dix dernières années, en 2021, il a fait un bond de 11,6 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros.