Reportages découverte du 16 juillet 2023 - Inséparables : les copains d'abord

"Le cœur des hommes" ou "Les petits mouchoirs"… Ces dernières années, les films sur des histoires de copains connaissent de grands succès au cinéma. Et parfois la réalité dépasse la fiction. Pendant près d’un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des "bandes de potes" qui se formées connues sur les bancs de l’école et dont, vingt ans plus tard, l’amitié est toujours intacte ! Alors que la plupart d’entre nous perd de vue ses copains d’enfance, eux ne se sont jamais quittés. Mieux encore, à l’âge adulte, loin d’emprunter des chemins différents, ils se lancent dans des projets communs, qui les rapprochent encore.