Reportages découverte du 17 avril 2021 - La médecine à bas prix

Un reportage de Donatien LemaîtreImages : Solène Oeino, Aurélien Fougère, François Gagnant, Grégoire Manoukian, Joseph Haley, Richard Montrobert, Antoine BoddaertMontage : Gérard Lemoine - Production : Tony Comiti ProductionsToujours plus vite et toujours moins cher. Lunettes, appareils auditifs... De nouveaux acteurs promettent aux Français de s'équiper en un temps record, sans dépenser un centime. L'offre de soins est elle-aussi en plein boom : des centres spécialisés dans l'ophtalmologie ou le dentaire proposent des rendez-vous ultra-rapides et des consultations sans avancer aucun frais. Des cabines de téléconsultation high-tech s'installent dans les villages sans médecin. Mais que valent les lunettes et les appareils auditifs à 0 € ? Quelle est la qualité des soins dans les centres dentaires et ophtalmos ? Y a-t-il des arnaques ? Pendant plusieurs mois une équipe de Reportages Découverte a mené l’enquête et mis au jour un système qui propose le meilleur comme parfois le pire.