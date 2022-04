Reportages découverte du 17 avril 2022 - Passion chocolat

Images : François Chambe, Candice Baudin, Franck Poirier, Jacques-Olivier Bénesse, Marie-Laure Gautier, Franck Grangette et Guillaume MartinLa France est le pays qui compte le plus grand nombre de chocolatiers-confiseurs au mètre carré. Alors que certains restent sur les grands classiques, ces dernières années, d’autres chocolatiers ont fait preuve d’une créativité étonnante. Par ailleurs, le travail du chocolat, longtemps réservé aux hommes, s’est ouvert aux femmes, faisant naître de nouveaux talents, de nouvelles sensibilités. Pendant plusieurs mois nous avons suivi de jeunes chocolatiers aux projets toujours plus ambitieux.