Reportages découverte du 17 décembre 2022 - Gastronomie de fête : la nouvelle donne

Truffes, foie gras, cavier... Ils illuminent nos repas de fêtes. De la Drôme à la Gironde en passant par l'Alsace, des producteurs passionnés travaillent dur pour que ces produits d'exception soient à la hauteur des attentes des consommateurs. Pourtant, ce patrimoine culinaire est en péril car il attise toutes les convoitises : arnaques, vols, concurrence étrangère, pratiques commerciales trompeuses ... Pendant un an, nous avons suivi des artisans qui ne reculent devant rien pour protéger leurs produits et valoriser la gastronomie des réveillons. Entre tradition et modernité, tous luttent pour inscrire leur héritage dans le présent afin d'en garantir l'avenir.