Reportages découverte du 17 janvier 2021 - Affaires de famille - Episode 3

Un reportage de Marie-Alix BruckerImages : Guillaume Birot, Thomas Van Nedervelde, Charles Maumy et Pierre TaillezMontage : Alexandra DiazProduction : CAPA presse En France, une entreprise sur cinq est une affaire familiale. Parmi celles-ci, une petite partie se transmet de génération en génération depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Une histoire, mais aussi des savoir-faire précieux et souvent en voie de disparition, qu'il faut à tout prix conserver. Pourtant, si certaines successions semblent naturelles, la relève croule parfois sous le poids d'un héritage qu'elle n'a pas choisi... Pour ce troisième épisode, nous avons suivi quatre entreprises dans ce moment charnière de leur existence : les pastels Girault, plus ancienne fabrique de pastels au monde ; une entreprise de métaux précieux qui résiste depuis six générations ; une boucherie familiale de Bailleul ; et une entreprise d’estampage à la renommée mondiale depuis 1840.