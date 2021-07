Reportages découverte du 17 juillet 2021 - Au fil du Rhône

Un reportage de Charlotte MarieImages : Florent Hayet et Yacine Ben JanetteMontage : Gaël HubertProduction : Capa Presse Le Rhône est un fleuve aux multiples visages. Des montagnes suisses à la Camargue, il fait plus de 800 kilomètres et traverse douze départements français… C’est un lieu de vie, une destination de vacances ou encore, pour certains, un gagne-pain. Pendant plusieurs mois, de l’Isère au delta du Rhône, une équipe de Reportages découverte a suivi des amoureux de ce fleuve. Ils nous font découvrir leurs aventures au fil de l’eau…