Reportages découverte du 17 juin 2023 - Telles mères – Telles filles

Elles partagent une même passion dévorante, se transmettent un savoir-faire unique, ou se lancent dans la création d’une entreprise commune : nous avons suivi des mères et leurs filles dont les liens ne se sont pas distendus depuis l’enfance, et qui ont choisi de travailler ensemble. La nouvelle génération sera-t-elle à la hauteur de la précédente ? Entre complicité et exigence, entre admiration et désir d’indépendance, à chacune de trouver sa place.