Reportages découverte du 17 novembre 2019 - La bataille des mots : énarques contre taulards

C’est une expérience unique en France : d’un côté, des hommes qui vivent au fond d’une cellule, utilisent un vocabulaire des cités et savent tout juste se défendre devant un juge. De l’autre, des étudiants considérés comme l’élite de la France. Elèves de l’ENA, ils sont éduqués, performants et ont un avenir tout tracé. Ces deux univers, a priori opposés, vont pourtant se rapprocher et se mesurer dans un face-à-face social intense et poignant. Pendant deux mois, Romain Decharne, professeur d’art oratoire, a formé les uns et les autres à l’éloquence. Pendant cette période, les élèves de l’ENA se sont rendus plusieurs fois en détention, tandis que les détenus ont reçu l’autorisation exceptionnelle de se rendre à l’ENA. A la fin, une joute oratoire a été organisée au sein même de la prison, dans une ambiance survoltée. Entre bons mots et traits d’humour, un portrait savoureux de ces deux univers unis par la puissance du verbe.