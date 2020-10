Reportages découverte du 17 octobre 2020 - L'union fait la force

Un reportage de Frédéric RoullierImages: Cyril Havoudjian, Julien Nativel, Romain Manon, Charles Dupoizat, Anatole Toulouzan et Vincent MassotMontage : Xavier GaillardProduction: Elephant et Cie Trop grand. Trop fou. Trop dur. Combien de projets ou de rêves se sont évanouis car c’était trop pour une femme ou pour un seul homme ? Mais quand les entraves paraissent insurmontables, que l’espoir semble avoir déserté, l’union des bonnes volontés peut permettre d’accomplir l’impossible ! Pendant près d’un an, une équipe de Reportages découverte a suivi des hommes et des femmes qui se sont unis pour réaliser l’impossible. Des Français pour qui l’union a fait la force et qui, ensemble, sont arrivés à mener à bout des projets que beaucoup pensaient inaccessibles.