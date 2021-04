Reportages découverte du 18 avril 2021 - Héritages : cadeaux et galères

Un reportage de Hélène MaucourantImages : Damien Augeyrolles, Christophe Bushé, Maxime Soulard et Thomas Vaillant Montage : Aurélie SannerProduction : TF1 prodBeaucoup rêvent d’hériter un jour d’une fortune, d’un trésor, d’une immense propriété familiale. Pourtant, recevoir une succession de plusieurs centaines de milliers d’euros n’est pas forcément un cadeau ! Plus l’héritage est important, plus il peut être difficile à gérer. Histoire familiale douloureuse, partage, conflit dans la succession… sont autant de problèmes qu’il faut affronter. Recevoir un héritage exceptionnel relève bien souvent du casse-tête, surtout quand le contenu est pour le moins incongru !