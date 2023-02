Reportages découverte du 18 février 2023 - En verre et contre tout

Récemment inscrits au patrimoine culturel immatériel français, les gestes des maîtres verriers sont le fruit d’une longue tradition transmise de génération en génération. En France, près de 2 000 artisans perpétuent ce savoir-faire aujourd’hui menacé par la mécanisation. Face aux usines qui produisent à bas coût, les verriers doivent donc redoubler d’ingéniosité. Des jeunes et de plus en plus de femmes sont là pour assurer la relève.