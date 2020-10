Reportages découverte du 18 octobre 2020 - Concours de "toqués"

Un reportage de Lucile Bellanger Images : Manuel Blanche et Charles MaunyMontage : Didier MaertensProduction : Imagissime On ne compte plus les concours de cuisine en France. Dans les grandes villes, les campagnes, les écoles amateurs ou professionnels, ils sont de plus en plus nombreux à s’affronter devant les fourneaux. Compétition de prestige, concours de pizza, challenges d’écoles, la concurrence est de très haut niveau. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi des passionnés qui tentent cette aventure. Pour certain juste pour rire, d’autres en revanche jouent leur avenir…