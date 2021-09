Reportages découverte du 18 septembre 2021 - Les compagnonnes du devoir

Un reportage de Vincent BarthélémyImages : Rousslan Dion et François Bordes Montage : Jean-Louis CaronLes productions du momentPendant mille ans, leur monde fut interdit aux femmes. Symbole d’excellence de l’artisanat, les compagnons du Devoir et du Tour de France ont ouvert leurs portes aux femmes il y a quinze ans seulement. Et leur intégration dans cette institution exigeante est un parcours d’obstacles. Par des portraits intimistes de jeunes femmes qui se sont lancées dans l’aventure du compagnonnage, nous découvrons des métiers manuels variés, longtemps exclusivement masculins, dont le point commun, s’agissant des Compagnons, est une exigence de perfection. Quatre parcours de femmes épatantes, dont celui de Marion, l’une des deux premières compagnon-charpentier, qui dirige aujourd’hui la maison de Reims et milite activement pour convaincre d’autres filles de les rejoindre.