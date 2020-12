Reportages découverte du 19 décembre 2020 - Le Plaza Athénée, un palace sous les étoiles

Un reportage de Noémie Mayaudon Images : Guillaume Birot, Raoul Seigneur et Stéphane Langlois Montage : Gaël Hubert CAPAC’est l’un des palaces parisiens les plus emblématiques, une adresse mythique de l’avenue Montaigne : le Plaza Athénée. Ce palace incarne à lui seul une certaine vision du luxe à la française. A la nuit tombée, le palace se pare de ses plus beaux atours pour offrir à ses clients du monde entier la magie des nuits parisiennes. Et pour la période des fêtes, direction et personnels mettent les bouchées doubles. A quoi ressemble la vie nocturne d’un des plus célèbres palaces parisiens ? Des réceptions les plus courues de la capitale, jusqu’aux très secrets sous-sols dans lesquels s’activent une armée de petites mains, vous découvrirez les visages de ceux qui l’espace de quelques heures deviennent les gardiens de ce temple de l’excellence et du luxe.