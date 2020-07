Reportages découverte du 19 juillet 2020 - Un été en Corse

Un reportage de Julie PeyrardImages : Julien Bresson et Emmanuel BachMontage : Alexandre BassoAgence de presse : CAPA La Corse est l'une des plus belles régions françaises… Mais des cimes enneigées du GR20, aux petites routes sinueuses du Cap Corse, l'île de beauté se mérite. Son charme sauvage et sa culture vibrante séduisent, chaque été, près de deux millions de visiteurs. Cet été encore, l'île de beauté a fait le plein de touristes. De cette destination prisée se dégage une impression de bout du monde. Du Nord au Sud, entre plages cristallines et refuges de montagne, nous embarquons pour les joies d'un été en Corse.