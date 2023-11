Reportages découverte du 19 novembre 2023 - Animaux de compagnie : Business et trafic

Un Français sur deux possède un animal de compagnie. Membre à part entière de la famille, on les gâte ! En 10 ans, le marché des animaux de compagnie a doublé. Agent d’animaux mannequins et influenceurs ou encore entrepreneur de pompes funèbres animalières, cette explosion fait naitre de surprenants métiers. Mais elle génère aussi trafics et élevages clandestins. Les animaux sont ainsi devenus la troisième source d’économie souterraine derrière les stupéfiants et les armes. Pendant plusieurs mois une équipe de « Reportages découverte » a mené l’enquête sur ce juteux marché aux dérives nombreuses.