Reportages découverte du 19 septembre 2021 - Institut Paul Bocuse, à l'école des Toques Modèles

Un reportage Philippe PoiretImages : Cyril ThomasMontage : Vincent Buchy?et Vincent GobertProduction : Capa Dans le petit monde de la gastronomie, l’Institut Paul Bocuse est une référence. Dans son château de la banlieue lyonnaise, toujours en quête d’excellence, l’école forme chaque année plus de 1 100 élèves, triés sur le volet. Pendant un an, nous avons suivi le parcours de quatre d’entre eux. Ils viennent de milieux et de continents différents, mais tous aspirent au même rêve : obtenir le diplôme de l’Institut. Ce fameux sésame leur permettra de rejoindre, partout dans le monde, l’élite de la gastronomie et de l’hôtellerie. Déterminés, ambitieux et passionnés, ces «toques modèles» ont la tête remplie d’étoiles.