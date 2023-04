Reportages découverte du 2 avril 2023 - Enquête sur le marché du faux…

En France, la contrefaçon ne cesse d’augmenter. Plus d’un Français sur trois achète des copies pensant faire une bonne affaire. Et le marché du faux n’épargne aucun secteur. Aujourd’hui, tout se copie, même la pâtisserie. A Nancy, Jean-François lutte contre les imitations de son gâteau phare, dont la marque est déposée, le Saint-Epvre. Dans les Côtes du Rhône, les vignerons se rassemblent pour débusquer les contrefacteurs qui inondent le marché chinois de faux vins français. Bernard et Baptiste, fabricants de mobilier design, eux, ont engagé un bras de fer contre les enseignes de la grande distribution et les sites internet qui copient leurs produits. Avec plus de 5 millions et demi de contrefaçons interceptées l’année dernière, les douanes françaises sont sur tous les fronts. A Nice, Marie-Catherine et ses équipes travaillent sur une belle affaire. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ceux qui ont fait de la lutte anti-contrefaçon une priorité absolue.