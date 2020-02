Reportages découverte du 2 février 2020 - Les mystères du périphérique

Un reportage de Cyrille MasseyImage : Antoine Schmidt, Frédéric FauréMontage: Oktay Sengul, Erwan ThomasKM Production Avec plus d’un million de véhicules par jour, le périphérique parisien est la route la plus fréquentée de France. C’est aussi un monde à part où se croisent de drôles de personnages, notamment la nuit. Ils sont policiers, chefs de travaux, éboueurs, squatteurs ou artistes-grapheurs. Tous, à leur manière, vont nous faire découvrir "leur" périphérique et ses mystères.