Reportages découverte du 2 mai 2021 - Voitures neuves ou d'occasion : attention aux arnaques

C'est le deuxième budget dans les dépenses des Français : l'automobile. Chaque foyer y consacre entre 10 et 20% de ses revenus. Et quel que soit son coût d'achat, les Français ne semblent pas prêts à renoncer à la voiture. 85% en possèdent une. Et ça, des petits malins l'ont bien compris. Alors, comment faire pour ne pas se faire arnaquer le jour de l'achat ? Neuf ou occasion, quel est le bon choix ? Qui sont ceux qui profitent illégalement de ce marché ? Nous avons mené l'enquête.