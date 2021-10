Reportages découverte du 2 octobre 2021 - Syndics en questions

Un reportage de Claire DelfiniImages : François Chambe, Lucas Robin et Tony CasabiancaSon : Sébastien Tête, Laurent Langlois, Lilian MatigotMontage : Emmanuel CharierasProduction : Capa PresseEn France, on compte dix millions de logements en copropriété. Tous ces immeubles ont l’obligation d’avoir un syndic. Les propriétaires lui versent des charges. En échange de quoi, le syndic doit entretenir le bâtiment. Ces syndics sont souvent critiqués : 1 français sur 3 voudrait en changer. La plupart du temps à cause de simples négligences ou d’un manque de réactivité, mais parfois aussi pour des raisons bien plus graves. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi trois copropriétés qui dénoncent les pratiques de leurs syndics dans des affaires de natures très différentes. Chacun d’entre eux est bien décidé à faire valoir ses droits…