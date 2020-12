Reportages découverte du 20 décembre 2020 - Saumon, truffe, foie gras... Tout pour la fête !

Saumon fumé, truffes, foie gras, trois incontournables des tables de fêtes. Derrière ces produits, il y a la passion et le travail d'hommes pour qui la période de fin d'année est un moment crucial, c'est là qu'ils réalisent la plus grande partie de leurs ventes. Il leur faut souvent des mois de travail pour réussir à produire ces plats festifs à temps pour Noël et ces préparatifs sont loin d'être un long fleuve tranquille ! Les caméras de Reportages découverte ont suivi, en Italie, la famille Urbani. Ces négociants hors-pairs règnent depuis plus d'un siècle sur le commerce mondial de la truffe. Dans les Landes, Fabien Chevalier dirige une maison de foie gras Label rouge durement frappée par deux épidémies consécutives de grippe aviaire. Il s'apprête à partir défendre son produit au Japon, deuxième consommateur mondial de foie gras. Artisan fumeur en Bretagne, Lionel Durot part en quête d'un poisson rare, Le king, le saumon sauvage roi d'Alaska. Et en coulisses, les agents de la DDPP, la sécurité alimentaire, veillent pour s'assurer de la qualité de ces produits de Noël.