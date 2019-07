Reportages découverte du 20 juillet 2019 - Dans les coulisses de Grand Central à New York

Avec ses 44 quais, c’est la plus grande gare du monde. Au cœur de New York, Grand Central est une ville dans la ville. Chaque jour près d’un million de personnes traversent le hall de ce décor de cinéma. Un train arrive à Grand Central toutes les trois minutes sur près de 70 voies. Une gare hors du commun, symbole du rêve américain dont nous allons découvrir les coulisses. C’est Dan qui nous révèlera un à un tous les secrets de ce monument, le 6ème le plus visité au monde. Dan a préparé une visite sur mesure à une famille française. Cette famille c’est celle de Catherine, femme d’affaire expatriée avec son mari et ses trois enfants à New York. Matin et soir, Catherine passe par la gare, elle en a fait sa deuxième maison. Sur eux, veille Jésus, un officier de police en poste à Grand Central depuis 13 ans. Jésus est devenu depuis quelques mois une star. Le policier fait ses premiers pas à l’écran : il joue le rôle d’un inspecteur dans une série américaine à succès. L’autre star de la gare est française : Jacques est un des chocolatiers français les plus célèbres de Manhattan. Il prépare les fêtes de Pâques dans sa boutique de Grand Central. Pour être prêt, il doit terminer des milliers de commandes.