Reportages découverte du 20 mars 2021 - La vente à domicile ne connaît pas la crise

Un reportage de Sophie AlexanianImages: François Chambe, Grégory Scié, Aline Hoorpah et Arnaud de FoucaucourtMontage : Virginie BernardDurite Productions Avec ou sans diplôme, jeune ou plus âgé, en pleine ville ou à la campagne, tout le monde peut devenir vendeur à domicile. Créé dans les années 60 aux Etats-Unis, ce système de vente connaît depuis quelques années un regain d’intérêt. Pour les uns, il s’agit d’un complément de salaire, quelques heures par semaine pour mettre du «beurre dans les épinards». Pour d’autres, c’est devenu un métier à plein temps très rentable. Et pour rendre cette activité encore plus drôle, certains n’hésitent pas à vendre des produits… osés. Rencontre avec ceux qui n’hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres par an pour vendre coûte que coûte.