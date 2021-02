Reportages découverte du 21 février 2021 - Apprentis et champions

Un reportage de Pierre Gault Images : Jacques-Olivier BenesseMontage : Virginie LetendreProduction : Capa Depuis plusieurs années, l’apprentissage connait un essor sans précédent en France. En entreprise et dans les centres de formation, les jeunes y apprennent un métier et un précieux savoir-faire. Les plus passionnés poussent très loin leur quête de l’excellence. Ils sont chaque année 5 000 à tenter le concours du Meilleur Apprenti de France, l’antichambre des Meilleurs ouvriers de France (MOF). Ce film retrace le parcours de quatre candidats bien décidés à décrocher le graal lors de la finale nationale de l’édition 2020.