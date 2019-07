Reportages découverte du 21 juillet 2019 - Les Français du désert de Namibie

La Namibie est souvent considérée comme le plus beau pays d’Afrique. Grand comme une fois et demi la France, seulement 2,5 millions d’habitants y vivent. Situé entre l’Afrique du Sud et l’Angola, c’est un paradis pour les animaux sauvages. C’est aussi le plus vieux désert du monde, le Namib. La Namibie est le dernier pays où l’on trouve encore de gros prédateurs en totale liberté : rhinocéros, guépards, léopards, éléphants et aussi 150 lions à l’état sauvage, sur la Côte des Squelettes au nord du pays. Pays méconnu et pourtant splendide, la Namibie attire de plus en plus de français. Ils sont aujourd’hui 230 à y vivre. L’équipe de « REPORTAGES Découverte » est allée aux côtés de ceux qui ont tenté l’aventure Namibienne… entre le désert et l’Océan Atlantique.