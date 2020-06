Reportages découverte du 21 juin 2020 - Le monde fantastique des inventeurs

Un reportage d’Anaïs Ciura Images : Antoine Schmidt, Patrice Livet et Claire DebuyserMontage : Nathalie Martin / Hto Productions Parapluie, soutien gorge, écriture braille ou encore bicyclette, ces objets ou techniques sont aujourd’hui tellement ancrés dans nos vies que l’on oublie parfois qu’à l’origine, il y a un inventeur. Depuis des siècles, la France et ses inventeurs ont largement contribué à révolutionner le monde grâce à leurs idées. Nous sommes d’ailleurs le second pays européen à déposer le plus de brevet chaque année… Ces champions de l’innovation, sans cesse en quête d’une nouvelle idée, sont plusieurs milliers en France… De 9 à 99 ans, de toutes les régions, de tous les milieux sociaux et culturels. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre d’entre eux dans leurs folles aventures.