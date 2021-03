Reportages découverte du 21 mars 2021 - Sur la route de la soie et du cachemire

Sur la route de la soie et du cachemireUn reportage de Tâm MelaccaImages : Marie-Laure Gautier, Corentin Robert et Bertrand RubéMontage : Marie-Noëlle Beck de Saint-JoreProduction : KM Laines d'exception, soieries anciennes ou tissus futuristes, les étoffes font rêver. Qu'ils soient collectionneurs, stylistes ou artisans, certains Français se lancent dans des quêtes étonnantes à la recherche des plus belles matières. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi ces " chasseurs d'étoffes " dans leurs aventures à travers le monde.