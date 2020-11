Reportages découverte du 21 novembre 2020 - A la recherche de leur sens perdu

Un reportage d’Aline Hoorpah et Manuel LaigreImages : Julien Diaz, François Gagnant, Antonin Marcel, Marie-Laure Gautier, Manuel Laigre et Aline HoorpahMontage : Virginie Letendre et Sylvie MilletProduction : Cover Films Toucher, mais aussi voir, entendre, sentir ou goûter sont des sens essentiels à notre existence. Pourtant, à la suite d’un accident, d’une maladie ou tout simplement de l’âge, en France plus de sept millions de personnes ont perdu l’un des cinq sens. Ils sont handicapés… plus lourdement qu’on ne l’imagine. Tous rêvent du même miracle : le retrouver. Or, ces dernières années, la science a fait de gros progrès… à tel point que ce rêve peut, pour certains, devenir réalité. Entre espoirs et doutes, nous avons suivi quatre histoires de renaissance.