Reportages découverte du 21 septembre 2019 - Bien dans leurs belles pompes

Un reportage de Laura ChemounyImages : Mathias Denizo, Laure Becherer, Neal McEnnis et Battiste FenwickMontage : Rodolphe Zagoury et Nicolas ReyTF1 Production C'est après le lit, l'objet dans lequel nous passons le plus de temps… la chaussure ! Qu'elle soit en cuir, en toile, à talons, à scratch, très ancienne ou futuriste ce sont elles qui nous permettent d'avancer... Cet objet, si ordinaire soit-il, suscite des vocations, des passions et même des addictions ! Nous avons rencontré 4 fous de chaussures : Alexis est le seul collectionneur de souliers anciens en France. Amoureux d'un savoir-faire oublié, il rêve de dévoiler sa collection au public. Karim est l'inventeur des chaussures du futur. Après le smartphone, voici la "smartshoe", la chaussure intelligente connectée : une invention révolutionnaire. Mathilde, elle, fait ses premiers pas à l'opéra de Strasbourg en tant que bottière. Elle apprendra à fabriquer sur mesure les chaussures des prochains spectacles. Quant à Olivier, il est cireur de pompes... professionnel ! Un métier oublié qu'il remet au goût du jour et qui a un succès fou !