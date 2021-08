Reportages découverte du 22 août 2021 - Elisabeth II, une vie royale

Production : Dalaklis Media Enterprises for PBSC’est l’une des personnalités les plus célèbres et les plus respectées au monde. A 95 ans la Reine Elisabeth II a eu une vie à faire hors du commun. Elle a croisé les plus grands, est intervenue dans des décisions parmi les plus importantes du XXème mais aussi du XXIème siècle. Elle a connu de grandes joies mais aussi des tragédies. A quelques mois de la célébration de ses 70 ans de règne, « Reportages Découverte » a eu accès à des témoignages et des archives exceptionnels pour retracer le destin hors norme de cette Reine pas comme les autres.