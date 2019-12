Reportages découverte du 22 décembre 2019 - Ma part du château

Un reportage d’Antoine LauraImages : Antoine LauraMontage : Stéphanie PorteProduction : Antipode Pour 50 euros, ils sont devenus châtelains. 25 000 donateurs partout dans le monde ont contribué à racheter un château en ruine dans la Vienne pour le sauver. Le château de la Mothe Chandeniers est aujourd’hui la plus grande copropriété au monde. Mais racheter un château c’est bien, le sauver c’est mieux. Abandonné depuis 85 ans, à la suite d’un incendie, le château menace aujourd’hui de s’effondrer. Alors l’équipe à l’origine de la collecte va se mobiliser, avec le soutien de dizaines de donateurs, pour sauver une vieille bâtisse pleine de charme qui menace à tout instant de s’effondrer.Pendant un an nous avons suivi l’aventure de ces apprentis châtelains venus de partout et de tous milieux sociaux. Ils vont apprendre à se connaître et à s‘unir pour défendre leur petit bout de rêve. Une aventure patrimoniale mais surtout humaine.