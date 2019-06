Reportages découverte du 22 juin 2019 - Jeunes au pair : rêve et réalité

Partir vivre à l’étranger avec trois sous en poche, tout en découvrant une culture, un pays et sa langue… C’est possible ! Chaque année, des milliers de jeunes se lancent dans l’aventure en devenant "fils ou filles au pair" dans des familles à l’étranger. Tous s’engagent à s’occuper des enfants de la famille qui les accueille. En contrepartie, ils sont nourris, logés, blanchis et perçoivent bien souvent un peu d’argent de poche. Mais se retrouver loin de chez soi, de sa famille et dans un pays qu’on ne connaît pas réserve forcément des surprises. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les parcours de trois jeunes, deux Françaises, Mathilde et Blandine, et un Vénézuélien, José. Entre moments de joie et mal du pays, ils vont vivre l’une des expériences les plus intenses de leur vie. Ils partent pour un an, si tout se passe comme prévu !