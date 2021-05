Reportages découverte du 22 mai 2021 - Dans la tête des inventeurs - épisode 2

Dans la tête des inventeurs (épisode 2)Un reportage de Charlotte Marie, Lise Thomas Richard, Saskia WeberImages : Florent HayetMontage : Eric Paget, Emmanuel Charieras, Gaël HubertProduction : Capa PresseUn parapluie, un stylo, un soutien-gorge ou encore une bicyclette… Tous ces objets ancrés dans notre quotidien ont un jour été inventés, souvent après plusieurs essais et de nombreuses réflexions. C’est le rêve secret de chaque inventeur : trouver l’objet qui va transformer le monde qui nous entoure. Seuls dans leurs garages ou en équipe dans leurs ateliers, ils veulent faire voler des motos, humaniser des robots ou faire skier des handicapés. Mais de la vision à la fabrication, la route est longue et semée d'embûches. Conquérants de l’inutile, génies incompris ou bâtisseurs du futur, nous avons suivi pendant dix-huit mois le quotidien de dix inventeurs. Une série de trois épisodes au cours desquels ils devront relever des épreuves, gagner des concours, convaincre et se faire connaître. Que se cache-t-il dans leurs têtes ? Comment trouvent-ils la bonne idée, puis lui donnent-ils forme ? Quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés ? Tous ont en commun d'avoir sacrifié une partie de leurs économies et de leur temps libre pour se consacrer à leur rêve : inventer !