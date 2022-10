Reportages découverte du 22 octobre 2022 - Les dérives de l’immobilier

Un reportage de Chloé Vienne Images : Tony Casabianca, Martin Rivoire, Emmanuel Belloc et Marion LippmannMontage : Alexandre Basso Production : Elephant et CieLes Français et l’immobilier : une histoire d’amour mais bien souvent aussi, de désenchantements. Poids lourd de l’économie, le secteur représente 11 % du PIB. Près de 267 milliards d’euros. Un appétissant gâteau qui attise bien des convoitises. Qu’ils soient propriétaires ou locataires, chaque année, des milliers de familles sont piégées par des arnaques, des malfaçons. Ces familles se retrouvent prisonnières de murs qui n’abritent plus leur bonheur. Dans des habitats souvent insalubres, dangereux. Pendant un an, nous avons suivi le quotidien de ces couples ou ces familles dont le rêve dans la pierre s’est transformé en cauchemar.