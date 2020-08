Reportages découverte du 23 août 2020 - Le made in France aux Etats-Unis

Un reportage de Gaëlle SchwallerImages : Manon Heurtel, Sophie Przychodny, Jean-Charles Guichard et Hélène Eckmann Montage : Charlotte FonneProduction : Babel Press Aux Etats-Unis, le «made in France» est un art de vivre qui fascine les Américains. Ils sont prêts à dépenser de petites fortunes pour s’offrir l’artisanat français, le comble du chic. Quelques artisans français ont fait le pari d’exporter leur savoir-faire d’exception et de conquérir l’Amérique. De New York à la Floride jusqu’à Charleston, ces fiers ambassadeurs décrochent les plus beaux chantiers du pays et font vivre cet héritage français au-delà de l’Atlantique.