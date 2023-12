Reportages découverte du 23 décembre 2023 - Jouets de Noël : les défis du Made in France

Chaque année, plus de 2000 nouveaux jeux et jouets arrivent sur le marché français. Mais au pied du sapin de Noël, ils sont rares à afficher l’étiquette « Made in France » ? Alors que le Scrabble demeure le jeu préféré des Français, de jeunes créateurs et artisans rivalisent d'inventivité pour proposer de nouveaux jeux et jouets fabriqués en France. Dans un contexte économique d’inflation, comment arrivent-ils à faire face à la concurrence asiatique, en maintenant des prix attractifs ? Pendant plusieurs mois une équipe de « Reportages découverte » a suivi des entrepreneurs qui ne reculent devant rien pour produire des jouets « made in France », quitte à prendre de gros risques.