Reportages découverte du 23 février 2020 - Les secrets du beau Danube bleu

Un reportage d’Elise Casta-VerchèreImages : Manuel BlancheMontage : Laurent LefèbvreEléphant Doc Plus qu’un fleuve, le Danube est un mythe. Sa simple évocation fait rêver et nous rappelle la valse de Johann Strauss "Le beau Danube bleu". C’est aussi le plus long fleuve d’Europe après la Volga. Il s’écoule sur près de 3 000 kilomètres, en serpentant à travers dix pays de l’Europe centrale : Allemagne et Autriche tout d’abord, puis au cœur de l’ancien bloc communiste en Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Moldavie et Ukraine. Il termine sa course en se jetant dans la mer Noire après avoir formé un splendide delta de 5 000 km2, inscrit au patrimoine de l’Unesco tant sa biodiversité est unique au monde. Nous vous emmenons au fil du Danube, découvrir son peuple emblématique, son patrimoine somptueux, ses paysages mystérieux, sans oublier son côté plus sombre : accidents et naufrages, régions en difficulté économique, raréfaction des poissons, contrebande... Un voyage inoubliable et plein d’émotions fortes.