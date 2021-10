Reportages découverte du 23 octobre 2021 - Les PME des religieuses

Un reportage de Céline DestèveImages : Charles MaumyMontage : Nathalie KhawamProduction : Elephant AdventuresL’heure des bonnes sœurs 2.0 a sonné ! En France, plus de 200 abbayes fabriquent et vendent des produits alimentaires, artisanaux, ou cosmétiques. A une époque où les dons se font rares, c’est souvent l’unique source de revenus des communautés religieuses. Les sœurs, qui sont trois fois plus nombreuses que les moines, font particulièrement preuve d’imagination pour booster leurs ventes. Produits innovants, stratégie marketing, vente en ligne, réseaux sociaux : elles se modernisent, et adoptent les codes des entreprises. Nous avons suivi ces religieuses créatives, qui se battent pour maintenir leur business à flot, tout en gardant la foi.