Reportages découverte du 23 octobre 2022 - Ils en font tout un fromage

Un reportage de Lisa Monin, Roberto Garçon et Sonia HedidiMontage : Léo DoubroffProduction : Babel DocDepuis la crise sanitaire, les ventes de fromages ont explosé. Les Français sont même devenus tout récemment les plus grands consommateurs au monde, juste avant les Grecs. Chaque Français consomme en moyenne 26 kilos de fromage par an ! Et pour certains, cette passion se transforme en vocation… En famille, en couple ou entre amis, ils se lancent dans des défis incroyables avec l’objectif de devenir fromager ou bien de se démarquer dans cet univers désormais très concurrentiel. Fabriquer du fromage dans des conditions extrêmes comme à Singapour où l’humidité atteint des taux records ; ouvrir une fabrique à mozzarella en plein cœur de Toulouse ou encore remporter le concours mondial du meilleur fromager. Pendant un an nous avons suivi des parcours de vie extraordinaires, animés par une passion commune et l’amour du terroir.