Reportages découverte du 24 août 2019 - Animaux en danger, le dernier espoir

Un reportage de Dominique HennequinImages : Thierry SimonetMontage : Giuseppe GravinaNOMADES C'est toujours un moment délicat…le retour à la nature pour des animaux nés en captivité. Pour sauver des espèces en grand danger d'extinction, de plus en plus de parcs zoologiques et d'associations de conservation organisent ces réintroductions. Gorilles du Gabon, condors des Andes en Argentine, langurs de Java en Indonésie et pandas géants en Chine retrouvent leur milieu naturel d'origine. Chaque réintroduction permet de lutter contre l'extinction de ces espèces en voie de disparition et de renforcer les populations existantes. Pendant près d'un an une équipe de " Reportages découverte " a suivi Eric Bairrao-Ruivo, l'un des plus grands connaisseurs dans ce domaine. Il parcourt le monde pour remettre en liberté des animaux…