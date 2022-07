Reportages découverte du 24 juillet 2022 - Les vieux commerces font de la résistance !

Images : François Chambe, Arnaud de Foucaucourt et Marine Dejean de la BâtieIls résistent contre vents et marées, contre la concurrence asiatique ou celles des grandes surfaces qui entourent nos villes, contre internet et la désertification des centres-villes… Les plus vieux commerces. A la tête de ces échoppes au parfum d’antan, des commerçants animés par la passion et l’amour du métier ! Pendant plusieurs mois, nous allons sillonner la France à la rencontre de ces commerçants qui, envers et contre tout, tentent de sauvegarder leur patrimoine commercial. Un petit goût de France d'autrefois dans un univers d'aujourd'hui.