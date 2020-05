Reportages découverte du 24 mai 2020 - Ouvrir son commerce : le parcours du combattant

Un reportage de Stéphane SanchezImages : Timothée Dereix, Thomas Vaillant, Jean-Charles Guichard et Raoul SeigneurMontage : Antoine LaviolleEléphant et Cie Ouvrir un commerce pour changer de vie et devenir son propre patron ! Chaque année, des milliers de Français décident de tout quitter pour réaliser ce rêve. Mais il faut être intrépide voire téméraire pour devenir commerçant aujourd'hui : trouver la bonne idée de business, le local, la marchandise, recruter de bons vendeurs, installer son magasin, le décorer puis espérer les premiers clients… Concurrencées par le e-commerce et les hypermarchés, plus de 10 000 boutiques ferment chaque année. Entre rêve et désillusion, nous avons suivi, pendant plusieurs mois, l'aventure de Français, seuls ou en couple, qui ont décidé d'ouvrir leur commerce dans une grande ville, une zone commerciale ou un bourg en voie de désertification...un combat, jamais gagné d'avance !