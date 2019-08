Reportages découverte du 25 août 2019 - Les secrets du Louvre

Un reportage d'Elise Casta-Verchère Image : Charles Maumy, Raoul Seigneur, Pierre DuyckaertsMontage : Vincent LigerProduction : Eléphant Doc Le Louvre, c'est le musée le plus célèbre du monde. Chaque année, 9 millions de visiteurs viennent admirer ses 38 000 œuvres. Les plus prestigieuses sont la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et le Scribe accroupi. Le Louvre, c'est aussi un palais, qui comprend la Pyramide et le Jardin des Tuileries. Et pour faire tourner ce fleuron du patrimoine français, 2000 salariés œuvrent à temps plein, avec, tous les jours, des trésors dans les mains… Pendant plusieurs semaines une équipe de "Reportages découverte" a été autorisée à filmer les coulisses du Louvre, de jour comme de nuit…y compris les jours de fermeture. Il en ressort un document exceptionnel. Des combles aux sous-sols, en passant par ses ateliers de restauration vous découvrirez un monument et un musée comme jamais…