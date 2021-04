Reportages découverte du 25 avril 2021 - L'eldorado des brocanteurs

Un reportage d'Alexis de La FontaineImages : Martin Vanden Bossche, David Beaucaire, Frédéric Nony, Corentin Robert et Julien GuitardMontage : Nathalie KhawamProduction : Bonne Compagnie Nos objets, nos meubles ont tous une histoire… Et souvent, avant d’embellir nos maisons, ils ont beaucoup voyagé ! En Europe, la France, la Belgique et l’Italie sont les premières places de la brocante. Rien qu’en France, 50 000 brocantes sont organisées, chaque année. Elles attirent quinze millions de visiteurs et les chiffres de fréquentation sont en forte croissance. Pendant des mois, nous avons suivi quatre Français, chineurs ou brocanteurs, du vide grenier de village à la foire internationale d’antiquaires. Tous à la recherche d’objets rares, à collectionner, à restaurer... et à revendre ! Une quête incertaine, qui réserve parfois de belles surprises.