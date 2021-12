Reportages découverte du 25 décembre 2021 - Noé, une comédie musicale rescapée du déluge

Un reportage de Nathalie Gros et Guillaume ViartImages : Guillaume Viart avec Jacques-Olivier BenesseSon : Lilian MatigotMontage : Emmanuel Charieras et Xavier PuyperouxProduction : Capa PresseRarement un spectacle aura aussi bien porté son nom… «Noé, la force de vivre» ! Une comédie musicale librement inspirée du récit de la Genèse. C’est aussi une production rescapée, sauvée in extremis à plusieurs reprises, au gré de la crise sanitaire. Cinq ans de travail, d’investissement et d’attente pour le producteur qui tient aussi le premier rôle. Autre défi…certains comédiens dont les rôles sont essentiels sont débutants dans la comédie musicale. Ils vont découvrir que jouer, chanter et danser en même temps est une sacrée gageure. Pendant près d’un an et demi, une équipe de «Reportages découverte» a suivi la fabrication de cette incroyable comédie musicale, depuis la lecture des textes jusqu’à la première… devant 1 800 personnes !