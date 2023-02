Reportages découverte du 25 février 2023 - Tests ADN : à la recherche des origines

Pour les enfants sans famille, ils représentent ces dernières années un incroyable espoir. Moyennant environ 100 euros, les tests ADN dits «récréatifs», pourtant illégaux en France, permettent d’en savoir plus sur ses origines géographiques et ethniques mais surtout de retrouver des membres inconnus de sa famille grâce à de gigantesques bases de données contenant des millions de profils génétiques. Pendant deux ans, nous avons suivi plusieurs Français adoptés, nés de mère ou de père inconnus, dans la quête de leurs origines. Prélèvements ADN, enquêtes généalogiques, avancées et fausses pistes jusqu’aux retrouvailles avec la famille biologique, entre effusions de joie et révélations parfois douloureuses…